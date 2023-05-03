ФСБ пресекла работу украинской разведки, планировавшей покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова

Симферополь, , 11:13 — REGNUM Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ 3 марта известил о пресечении деятельности агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей серию резонансных терактов в Крыму. Объектами посягательств должны были стать глава республики Сергей Аксёнов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также транспортная инфраструктура полуострова. Взрывчатые вещества злоумышленники доставляли в электроплитах из Болгарии транзитом через Турцию и Грузию.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за проделанную работу, отметив, что задержанные были участниками группы, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. 23 февраля 2023 года движение поездов в Бахчисарайском районе Крыма было временно остановлено в связи с повреждением железнодорожного полотна. На следующий день после инцидента советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в беседе с РИА Новости опроверг слухи о подрыве железной дороги, предположив ряд других версий.

По делу о подготовке терактов в Крыму проходят граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. По данным следствия, они являются членами украинской агентурной группы. В качестве непосредственного организатора терактов числится замначальника офиса Зеленского Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. У злоумышленников изъяты пять готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. На допросе Литвиненко признался, что заказывал в Крым электроплиты с компонентами для взрывчатки в Болгарии.

Киев не прекращает попыток организации террористических актов на территории РФ, в том числе в Крыму. Так, 1 мая силы флота во взаимодействии с системами противовоздушной обороны отразили нападение украинских беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Дрон был сбит на западе полуострова силами ПВО. Утром 29 апреля после атаки БПЛА ВСУ в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло возгорание резервуара с топливом, были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы. Представитель сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил в тот же день, что что любит «бавовну (взрывчатку, сленг. — Прим. ред.) с доставкой в Крым».

В середине апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любые незапрещённые виды оружия, чтобы захватить Крым.

Комментируя информацию о намерении Вооружённых сил Украины пойти в атаку, глава республики Сергей Аксёнов отмечал ранее, что недооценивать противника нельзя, но никакой катастрофы не будет: для обороны Крыма подготовлены сооружения как на подступах к полуострову, так и на его территории.