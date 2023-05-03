Симферополь, 3 мая, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Новый, 434-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован пресечением ФСБ работы украинской разведки, планировавшей покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова и других руководителей. Непосредственным организатором терактов был связной начальника ГУР Кирилла Буданова, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

У группы злоумышленников были изъяты пять готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. Задержанный ФСБ Александр Литвиненко признался, что через Турцию и Грузию доставлял в Крым из Болгарии электроплиты с элементами взрывчатки. Также он содействовал при слежке за мэром Ялты. Для передачи друг другу вещей, необходимых для терактов, группа использовала сервис «Авито». Как пояснил другой задержанный, Сергей Кривошеин, такая схема помогала исключить прямой контакт между всеми членами диверсионной группы.

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Помимо Литвиненко и Кривошеина по делу о подготовке терактов в Крыму проходят другие граждане России и Украины: Виктор Подвальный, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. По данным следствия, они являются членами украинской агентурной группы.

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Киев не прекращает попыток организации террористических актов на территории РФ, в том числе в Крыму. Так, 1 мая силы флота во взаимодействии с системами противовоздушной обороны отразили нападение украинских беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Дрон был сбит на западе полуострова силами ПВО. Утром 29 апреля после атаки БПЛА ВСУ в районе улицы Братьев Манганари в Казачьей бухте Севастополя произошло возгорание резервуара с топливом, были повреждены четыре цистерны, остальные изолированы. Представитель сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский заявил в тот же день, что любит «бавовну (взрывчатку, сленг. — Прим. ред.) с доставкой в Крым».

В середине апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев будет использовать любые незапрещённые виды оружия, чтобы захватить Крым.

Комментируя информацию о намерении Вооружённых сил Украины пойти в атаку, глава республики Сергей Аксёнов отмечал ранее, что недооценивать противника нельзя, но никакой катастрофы не будет: для обороны Крыма подготовлены сооружения как на подступах к полуострову, так и на его территории.