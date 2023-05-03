Киев, 3 мая, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Киев держит в секрете детали весеннего контрнаступления Вооружённых сил Украины из-за возможных рисков утечки информации, которая может поставить под угрозу ход операции. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на двух европейских официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от гвардейца ВВС штата Массачусетс Джека Тейшейры как одну из причин, по которой украинская сторона держит в секрете детали о контрнаступлении», — говорится в материале.

Другой собеседник заявил, что о плане знает ограниченный круг лиц в стране.

«В стране лишь несколько человек знают этот план», — сообщил неназванный украинский депутат.

Отмечается, что Украина тем не менее продолжит делиться некоторой базовой разведывательной информацией со своими союзниками, которые в течение прошлого года поддерживали ВСУ боеприпасами, оружием и бронетехникой.

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, ВСУ начнут проведение контрнаступления в ближайшие недели. Ранее глава министерства обороны Алексей Резников в эфире телемарафона заявил, что Украины вышла на «финишную прямую» перед контрнаступлением. Дальнейшие решения о дате и месте проведения операции будут принимать Генеральный штаб и главнокомандующий ВСУ.