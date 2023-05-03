Москва, , 11:02 — REGNUM Признав термин «рашизм» государственной идеологией РФ Верховная рада продемонстрировала, что на Украине установился нацистский режим, сконцентрированный на ненависти к России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Олег Матвейчев Eisr.ru

«Кроме безумия, я здесь ничего не вижу, — признался Матвейчев. — Мы имеем дело с типичным нацистским режимом. Всякий нацистский режим тем и отличается, что больше выступает против других народов, нежели любит свой собственный. У так называемого украинства нет никакого положительного содержания. Всё так называемое украинство заключается в ненависти к России. И эта ненависть проявляется самыми разнообразными способами. На Украине придумывают всё новые и новые формы проявления этой ненависти. Ещё недавно они хотели какую-то «Московию», теперь придумали термин «рашизм», у которого нет никакого ни научного, ни исторического содержания».

Как подчеркнул Матвейчев, термина «рашизм» никто не употреблял и никто не знает, кроме «каких-то людей на просторах интернета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины признала выдуманный термин «рашизм» официальным и объявила его «государственной идеологией России». Кроме того, украинские депутаты объявили о том, какими признаками отличается т. н. «рашизм» — это культ силы, милитаризм, распространение русского языка и культуры, в том числе Русской православной церкви. По словам парламентария Алексея Гончаренко, его страна призывает ООН, ЕС и демократические государства поддержать осуждение «рашизма».