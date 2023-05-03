Глава Крыма Аксёнов назвал Киев заказчиком покушений на руководителей республики

Симферополь, , 10:55 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил 2 мая, что заказчиков терактов на полуострове найдут и накажут. Он уточнил, что организаторы сорванных атак занимались также подрывом железнодорожных путей в Бахчисарайском районе.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем», — написал он в Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении ФСБ покушений на самого Аксёнова, а также на председателя парламента региона Владимира Константинова и главу Ялты Янину Павленко. По данным ведомства, теракты готовили агенты Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они планировали на территории Крыма несколько резонансных диверсий.