Минобороны: спецназ группировки «Юг» сорвал ротацию ВСУ на трёх направлениях

Лисичанск, ЛНР, , 10:29 — REGNUM Спецназ российской группировки войск «Юг» сорвал попытки ротации украинских войск на лисичанском и марьинском тактических направлениях, а также ротацию на александро-калиновском направлении. Об этом 3 мая рассказал начальник пресс-центра «Южной» группировки российских войск Вадим Астафьев, его слова приводит Минобороны.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На лисичанском и марьинском тактических направлениях подразделениями специального назначения «Южной» группировки войск выявлены и уничтожены семь групп пехоты противника, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края», — сказал Астафьев.

Начальник пресс-центра отметил, что также российские военные сорвали попытку ротации вражеских подразделений около Майоровки на александро-калиновском направлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские артиллеристы ликвидировали на краснолиманском направлении отделение инженерного подразделения ВСУ. Местонахождение противника удалось выявить с помощью аэроразведки.