Вашингтон, 3 мая, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден выбирать между проведением мирных переговоров по урегулированию конфликта и продолжением военных действий, которое способствует ещё большей потере территорий. Такое мнение 2 мая высказал подполковник Вооружённых сил США Даниэл Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Президент Украины Владимир Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но реальность такова, что у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — говорится в материале.

Дэвис уточнил, что, по его мнению, контрнаступление не даст Киеву каких-либо существенных успехов, так как украинские войска не имеют достаточной военной мощи для противостояния армии России, которая превосходит ВСУ по численности личного состава, оружия и военной техники.

Также подполковник добавил, что с учётом вышесказанного у Киева нет разумного пути для достижения своей цели «в ближайшей или среднесрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат заявил, что основой и ядром украинских систем противовоздушной обороны была и остаётся советская техника. Он добавил, что в связи с этим Киев нуждается в поставках западных систем ПВО.