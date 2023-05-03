ФСБ: украинские спецслужбы завозили компоненты бомб для терактов в Россию из Болгарии

Симферополь, , 10:12 — REGNUM Украинские спецслужбы завозили закамуфлированные под электроплиты компоненты взрывных устройств на территорию Российской Федерации из Болгарии через Турцию и Грузию. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Органами безопасности вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компоненты бомб были закамуфлированы под бытовые электроплиты, переправлявшиеся к местам подготовки терактов с помощью транспортных компаний «СДЭК» и «Возовоз».

По данным Федеральной службы безопасности, агентурная сеть Главного управления разведки министерства обороны Украины готовила покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, председателя парламента региона Владимира Константинова и главу города Ялты Янину Павленко. Также украинскими диверсантами планировался подрыв объектов транспортной инфраструктуры.