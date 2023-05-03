Задержанный за подготовку терактов в Крыму раскрыл подробности вербовки разведкой Украины

Симферополь, , 10:11 — REGNUM Один из задержанных за подготовку терактов в Крыму признался, что организатор и координатор подготовки убийств высокопоставленных чиновников на полуострове ― заместитель руководителя офиса президента Украины, офицер военной разведки Украины Роман Машовец ― вербовал его в 2022 году. Об этом 3 мая заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, Машовец вербовал Виктора Подвального в польском Кракове.

«Это было летом 2022 года, когда меня призвали поехать в Польшу. Человек, который завербовал меня, ― Роман Машовец, который работает в военной разведке и является близким соратником главы главного разведывательного управления министерства обороны Украины Кирилла Буданова», ― рассказал задержанный.

Он пояснил, что поехал в Польшу после достигнутых в телефонном разговоре договорённостей. По словам Подвального, Машовец впервые позвал его съездить куда-нибудь за границу в марте. После того как внуки Подвального окончили школу, он отвез их в Краков, где и встретился с офицером украинской военной разведки и где его завербовали.

Украинская военная разведка присвоила Подвальному кодовое имя Сократ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Центр общественных связей Федеральной службы безопасности заявил о том, что сотрудники ведомства пресекли подготовку Киевом покушений на руководителей Крыма, в числе которых глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель парламента региона Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.

По данным ведомства, покушения готовила агентурная сеть главного управления разведки министерства обороны Украины. Украинская сторона планировала «серию резонансных диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым». Диверсанты собирались подорвать объекты транспортной инфраструктуры полуострова.