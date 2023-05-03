Лондон, 3 мая, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Многоцелевые истребители Typhoon Королевских Военно-воздушных сил Великобритании сопроводили противолодочный самолёт Ту-142 ВКС России, следовавший в международном воздушном пространстве над Норвежским морем. Об инциденте, произошедшем 30 апреля, во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе ВВС Великобритании.

Игорь Зарембо/РИА Новости Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon

«Истребители Typhoon по тревоге были подняты с авиабазы Лоссимут для перехвата российского военного самолёта, следовавшего вблизи воздушного пространство Соединённого Королевства в воскресенье [30 апреля — ред.]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский самолёт ни в какой момент своего следования не пересекал границы суверенного воздушного пространства Великобритании.

«Норвежский истребитель F-35A также был поднят в воздух… для наблюдения за российским самолётом», — добавили в пресс-службе.

В конце апреля истребители Eurofighter британских и немецких ВВС опознали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем два истребителя Су-27 и один самолёт разведки Ил-20 Воздушно-космических сил России.