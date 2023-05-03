Анкара, 3 мая, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил об оказываемом на него давлении со стороны США, которые хотели таким образом получить биометрические и идентификационные данные находящихся в стране сирийцев. Его слова 3 мая цитирует газета Aydınlık.

Dimitris Avramopoulos Сулейман Сойлу

«С первого месяца, как я пришел в министерство внутренних дел, Америка начала оказывать на меня давление. Они [американцы] сказали, что им нужны некоторые вещи, нужны биометрические данные и идентификационные данные сирийцев», — сказал он.

Сойлу уточнил, что он отказался это делать, после чего Вашингтон два раза объявил его персой нон грата.

Глава МВД добавил, что, по его мнению, США делают попытки повернуть Турцию назад и заставить её терять время.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Сулейман Сойлу заявил, что США и страны Европы дали указание оппозиции в Турции сместить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По его мнению, Белый дом и Брюссель не хотят видеть нынешнего турецкого лидера на посту главы государства.