Симферополь, 3 мая, 2023, 10:03 — ИА Регнум. ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами покушений на руководителей Крыма, сообщил 3 мая Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Покушения готовила агентурная сеть главного управления разведки министерства обороны Украины. Спецслужба планировала серию резонансных диверсионно-террористических актов в Крыму.

В частности, покушения готовились на главу Крыма Сергея Аксёнова, председателя регионального парламента Владимира Константинова и главу Ялты Янину Павленко. Также диверсанты собирались подорвать объекты транспортной инфраструктуры Крыма.

По данным ФСБ, нити ведут к главе начальника ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову. Теракты организовывал офицер действующего резерва украинской военной разведки Роман Машовец (с 2020 г. он занимал должность замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского).