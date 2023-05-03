В МИД заявили, что встреча делегаций России, Турции и Украины по зерновой сделке не согласована

Москва, , 09:53 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения турецкой стороны о предстоящей 5 мая встрече делегаций России, Турции и Украины по вопросу зерновой сделки в Стамбуле.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос не согласован», — приводит слова представителя российского МИД в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости. При этом во внешнеполитическом ведомстве не стали уточнять подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что встреча делегаций Турции, России и Украины по зерновой сделке намечена на 5 мая. По его словам, все стороны благосклонно относятся к продлению этого соглашения.

Действие согласованной 22 июля 2022 года в Стамбуле зерновой сделки, позволяющей вывозить зерно с Украины морским путём, истекает 18 мая. Без этой договорённости проход сухогрузов с зерном был бы невозможен из-за боевых действий в зоне специальной военной операции.

В свою очередь, Россия как основной участник соглашения неоднократно заявляла, что условия, на которых согласилась заключить зерновую сделку, до сих пор не выполнены.

Агентство Reuters 2 мая со ссылкой на «неназванный украинский источник», сообщило, что 3 мая состоятся переговоры по зерновой сделке.