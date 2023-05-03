Киев, , 09:46 — REGNUM Советская техника была и остаётся основой и ядром систем противовоздушной обороны Украины. Об этом в среду заявил спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«Старые советские образцы техники на сегодняшний день продолжают быть той основной силой, сдерживающей авиацию», — сказал Игнат в эфире телеканала «Рада» 3 мая, подчеркнув, что Киев нуждается в поставках западных систем ПВО.

При этом, по словам главы министерства обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ начинают испытывать острый дефицит боеприпасов к системам противовоздушной обороны советского производства. Резников добавил, что на Украине не производятся необходимые ракеты и боеприпасы.

В конце апреля власти Германии подтвердили передачу Вооружённым силам Украины нового пакета военной помощи, в который вошёл второй из четырёх обещанных немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, а также около пяти тысяч артиллерийских снарядов натовского калибра.