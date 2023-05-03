Берлин, 3 мая, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Глава комитета по защите климата и энергетики бундестага Клаус Эрнст в интервью «Известиям» заявил, что санкции, введённые Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом против Российской Федерации, более эффективно работают против экономики Германии.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

«По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития Российской Федерации в 2023 году будет выше, чем в ФРГ. Санкции поставили нас в более невыгодное положение, чем Россию», — сказал Эрнст.

По его словам, санкционная политика в отношении России привела к значительному росту цен на энергоресурсы в Германии, что отрицательно сказалось на количестве инвесторов, желающих вложить свои средства в развитие немецкой экономики.

«Эта проблема не может привести, разумеется, к деиндустриализации всей страны, но приведёт к деиндустриализации отдельных сфер», — добавил политик.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в настоящее время западные страны находятся в очень тяжелом экономическом положении, в которое они себя загнали посредством антироссийских санкций.