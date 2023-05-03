На Гостилицком аэродроме в Ленинградской области произошло возгорание покрышек

Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM На Гостилицком аэродроме, который находится в Ленинградской области, произошло возгорание покрышек. Об этом 3 мая сообщили в экстренных службах.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

«На территории Гостилицкого аэродрома в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров», — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Он уточнил, что на данный момент сотрудники противопожарных служб уже ликвидировали открытое горение, и добавил, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая стало известно, что два человека пострадали из-за взрыва газа с последующим возгоранием в жилом девятиэтажном доме в Саратовской области.