СМИ: Киев не делится с США и ЕС планом контрнаступления из-за опасения новых утечек

Киев, , 10:37 — REGNUM Из опасений новой утечки секретных документов Пентагона и разведки США украинские власти скрыли от союзников детали планируемого контрнаступления, известил 2 мая американский еженедельник Politico. Уточняется, что неразглашению подлежит информация о сроках, численности и расположении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные сведения правительство Украины скрывает даже от местных законодателей. Украинский депутат в разговоре с изданием пояснил, что план контрнаступления известен только нескольким людям в стране. В то же время есть некие разведданные, которыми Киев пока ещё делится с Вашингтоном и странами Евросоюза, оказывавшими Украине военную помощь.

Контрнаступление ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тем временем замглавы Херсонского облсовета, назначенного Киевом, Юрий Соболевский заявил, что ВСУ фактически уже начали контрнаступление, сообщает CNN. По его словам, контрнаступлением являются все ведущиеся сейчас на южном направлении боевые действия и никакой объявленной даты начала контрнаступления уже не будет.

Об утечке секретных документов, где содержались доклады в том числе об украинской армии, Пентагону и широкой общественности стало известно в начале апреля 2023 года. Якобы доступ к ним обеспечил военнослужащий Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, начав с февраля 2022 года выкладывать засекреченную информацию в один из тематических чатов. В частности, достоянием СМИ стала информация о том, что к концу апреля руководство Украины намерено подготовить 12 бригад для контрнаступления. Также выяснилось, что разведсообщество Соединённых Штатов Америки отслеживает все сообщения начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова.

Действия Белого дома и Пентагона раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что вся история с утечкой секретной информации очень плохо влияет на репутацию Белого дома и США.

Утечка секретных документов американского министерства обороны свидетельствует о том, что Соединённые Штаты Америки ставят под угрозу жизни военнослужащих ВСУ в текущем конфликте, считает основатель международного Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш. По её словам, тотальный контроль делает украинские войска разменной монетой в прокси-войне.

Как сообщало ИА REGNUM, для того чтобы сорвать контрнаступление украинских войск, существует восемь способов, отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, прежде всего необходимо выявить место и время основного удара ВСУ, чтобы нанести массированные удары по районам скопления сил противника.