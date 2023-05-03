Тамань, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Сообщения о якобы эвакуации людей из района пожара на нефтебазе в Тамани не соответствуют действительности. Об этом 3 мая написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«Сейчас в сети распространяется информация, что началась эвакуация жителей посёлка Волна в Темрюкском районе. Эта информация не соответствует действительности», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что при сложившейся в районе пожара ситуации не требуется эвакуации, и призвал жителей края сохранять спокойствие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая Кондратьев написал, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Пожар получил высший ранг сложности, в результате него никто не погиб и не пострадал.

Позднее стало известно, что причиной детонации и последующего пожара на территории нефтебазы в порту посёлка Волна Краснодарского края стала атака беспилотника.