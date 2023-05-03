Москва, 3 мая 2023, 09:23 — REGNUM Действия властей Польши выходят за рамки нормальности. Характерным примером служит захват польскими властями школы при российском посольстве в Варшаве, заявила 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова
Мария Захарова
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Комментируя захват здания школы, который осуществили польские силовики 29 апреля, российский дипломат задала вопрос, стало ли подобное поведение для кого-то неожиданностью. Тем не менее каким бы характерным для современной польской политики ни был подобный шаг, конкретно этот поступок выходит «за рамки не то чтобы дипломатических отношений, а вообще нормальности».

«Не цивилизованности, не цивилизованного отношения друг к другу, а нормальности проявления, как, например, сейчас со школой», — заявила Захарова.

2 мая МИД РФ официально заявил протест польскому временному поверенному Яцеку Щлядевскому в связи с захватом властями Польши школы при российском посольстве в Варшаве. Москва предупредила об ответных мерах на эту наглую выходку.

Нападение польских властей на школу при российском посольстве в Варшаве произошло утром 29 апреля: от учащихся и сотрудников учебного заведения потребовали, чтобы они покинули здание к вечеру. При этом силовики взломали дверь, чтобы попасть в школу.

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