Анкара, , 09:19 — REGNUM Глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в ходе выступления на телеканале Haber Global в ночь на 3 мая сообщил о договорённости с Газпромом об отсрочке части платежей за поставляемый Турции природный газ.

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы в прошлом году провели переговоры с Газпромом и достигли договорённостей в связи с тем, что цены на газ резко и непредсказуемо подскочили», — сказал Донмез, подчеркнув, что соответствующая договорённость была достигнута при поддержке министерства казначейства и финансов Турции.

Глава минэнерго добавил, что отношения России и Турции продолжают развиваться на самом высоком уровне как в сфере поставок природного газа, так и в области атомной энергетики.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на территории страны на глубине 2,6 километра обнаружили новое нефтяное месторождение, мощность которого оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки. По словам главы государства, там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных месторождениях нефти в стране.