Москва, , 09:15 — REGNUM Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил России в ходе одного из боевых вылетов в зоне спецоперации уничтожил самолёт украинских войск. Об этом 3 мая сообщило Минобороны.

Су-35 ВКС РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как Су-35 совершает взлёт после предполётной подготовки, следует в заданный квадрат, наносит удар по воздушной цели и возвращается на аэродром базирования.

Уточняется, что в ходе боевых действий экипажами многоцелевых истребителей были отработаны патрулирование в заданном районе, а также прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации.

«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолёт ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что российские военные нанесли удар по месту подготовки ВСУ иностранными инструкторами в городе Запорожье, который временно контролирует Киев. Ударом был накрыт военный полигон в городе.