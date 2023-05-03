Луганск, 3 мая, 2023, 09:09 — ИА Регнум. На купянском направлении из-за минирования местности украинскими военнослужащими участились случаи получения мирными гражданами минно-взрывных травм, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Штаб территориальной обороны ДНР ПФМ-1 «Лепесток»

По его словам, увеличение числа подобных инцидентов связано с отсутствием должного охранения минных заграждений.

«С начала недели зафиксирован очередной случай в населённом пункте Ягодное, где пожилому мужчине, который выпасал домашний скот… при подрыве на противопехотной мине оторвало ногу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного эксперта 3 мая.

Марочко добавил, что военнослужащие ВСУ, прибывшие на место инцидента, оказали пострадавшему первую помощь, но отказали в эвакуации.

Накануне в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики сообщили о двух случаях подрыва мирных жителей на взрывных устройствах, в результате чего с минно-взрывными травмами и диагнозами травматической ампутации трое пострадавших были госпитализированы.