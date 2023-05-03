Москва, , 08:55 — REGNUM Самолёты Военно-космических сил Российской Федерации и ВВС Белоруссии в рамках регулярных проверок боевой готовности воинских частей и подразделений республики проведут патрулирование белорусского воздушного пространства. Об этом в среду, 3 мая, сообщил Telegram-канал министерства обороны Белоруссии.

Су-30СМ © Валентин Капустин/РИА Новости

«Экипажи ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС России будут осуществлять выполнение задач по патрулированию воздушного пространства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия соответствующей проверке в первую очередь будут подвергнуты дислоцированные в Гродненской, Минской и Брестской областях подразделения. В ходе проверок будут проведены учения и тренировки различного масштаба на нескольких полигонах.

«Одной из особенностей комплексной проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения», — добавили в оборонном ведомстве.

В конце апреля начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Виктор Гулевич объяснил, что интенсивные военные учения и активная боевая подготовка связаны в первую очередь с напряжённой ситуацией у границ страны.