Глава Кировоградской администрации Райкович сообщил об ударе по нефтебазе

Кропивницкий, Украина, , 08:57 — REGNUM Пожар произошёл в Кропивницком (Кировоградская область, Украина) на нефтебазе, заявил 3 мая глава областной администрации Андрей Райкович в своём Telegram-канале.

Дым пожара © Jonas Walzberg/dpa/ТАСС

Райкович разместил комментарии под фотографией, на которой видно, как поднимается чёрный дым, также виден огонь.

По его словам, возгорание произошло под утро примерно в три часа. Якобы причиной стал удар трёх беспилотников «Герань-2» по нефтебазе. Сразу же началась ликвидация последствий. Райкович заявил, что никто не пострадал.

3 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударе, нанесённом российскими военными в городе Запорожье по месту подготовки иностранными инструкторами украинских боевиков.