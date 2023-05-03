Кропивницкий, Украина, 3 мая, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Пожар произошёл в Кропивницком (Кировоградская область, Украина) на нефтебазе, заявил 3 мая глава областной администрации Андрей Райкович в своём Telegram-канале.

Jonas Walzberg/dpa/ТАСС Дым пожара

Райкович разместил комментарии под фотографией, на которой видно, как поднимается чёрный дым, также виден огонь.

По его словам, возгорание произошло под утро примерно в три часа. Якобы причиной стал удар трёх беспилотников «Герань-2» по нефтебазе. Сразу же началась ликвидация последствий. Райкович заявил, что никто не пострадал.

3 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударе, нанесённом российскими военными в городе Запорожье по месту подготовки иностранными инструкторами украинских боевиков.