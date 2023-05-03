Луганск, 3 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Российские войска ликвидировали на краснолиманском направлении отделение инженерного подразделения ВСУ. Об этом 3 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

«В районе населенного пункта Невское при помощи аэроразведки было выявлено инженерное подразделение противника, занимающееся наведением переправы через реку Жеребец», — написал он.

Военный эксперт уточнил, что координаты противника были переданы артиллерийскому подразделению, уничтожившему тремя снарядами калибра 122 мм живую силу и технику ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая Марочко написал, что Киев готовит в ближайшие дни ряд провокаций и попытку контрнаступления. Он добавил, что противник с высокой долей вероятности попытается омрачить празднование 9 мая Дня Победы.