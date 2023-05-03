Ташкент, 3 мая, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Власти Узбекистана и Германии договорились о реализации совместных торговых, инвестиционных и технологических проектов на общую сумму $9 млрд, сообщили в пресс-службе узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.

Duisenberg Сделка

Глава республики находится в ФРГ с официальным визитом, где уже провёл переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем. Стороны подняли тему кооперации Берлина и Ташкента в области «зеленой» энергетики, а также в добывающей, химической и фармацевтической отраслях.

Кроме того, они обсудили сотрудничество в сфере развития транспортной инфраструктуры, цифровизации сельского хозяйства и инноваций. Узбекистан также достиг договоренностей о партнерстве с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), а также с немецкими банками KfW и Deutsche Bank.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Госкомстат Узбекистана обнародовал информацию, согласно которой в 2022 году товарооборот этой республики с Россией вырос на 23% по сравнению с 2021 годом и составил $9,28 млрд.