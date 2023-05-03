Мелитополь, 3 мая, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по месту подготовки ВСУ иностранными инструкторами в городе Запорожье, который временно контролирует Киев. Об этом 3 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«На территории карьера в Шевченковском районе города Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — цитирует его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что в момент нанесения удара на полигоне в Запорожье также находились зарубежные военные инструкторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая Рогов рассказал, что на линии соприкосновения в Запорожской области в последние дни усилились артиллерийские дуэли. Он добавил, что в результате одного из ударов по позициям ВСУ удалось уничтожить скопление западной военной техники.