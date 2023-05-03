Тамань, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Атака беспилотного летательного аппарата стала причиной детонации и последующего пожара на территории нефтебазы в порту посёлка Волна Краснодарского края, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Виталий Тимкив/РИА Новости Ёмкости для хранения нефтепродуктов

По данным источника, взрыв произошёл примерно в 3 часа ночи. Второй взрыв последовал в результате воспламенения нефтепродуктов. Площадь пожара на месте происшествия, для устранения которого привлечено более 115 сотрудников пожарной службы, составляет более 1200 квадратных метров.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших или погибших в результате пожара нет, угроза жизни жителей посёлка отсутствует.

29 апреля беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины нанесли удар по нефтебазе в Севастополе. В результате атаки повреждения получили четыре цистерны, один из резервуаров с топливом загорелся. По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, во время атаки беспилотников ВСУ в небе над Крымом были уничтожены еще два украинских БПЛА.