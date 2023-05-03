Bloomberg: страны Запада могут ограничить транзит товаров через территорию России

Вашингтон, , 08:32 — REGNUM США, Евросоюз и другие главные союзники Киева в рамках работы над новым пакетом антироссийских санкций обсуждают возможность запрета транзита многих видов товаров через территорию России. Об этом 3 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Груз в порту © Виталий Аньков/РИА Новости

По информации издания, западные страны собираются принимать такого рода меры в индивидуальном порядке, однако при этом намерены координировать их.

Уточняется, что такие ограничения будут призваны ликвидировать «лазейки» в введённых Западом антироссийских санкциях и о них должно быть объявлено на саммите «Группы семи», который должен состояться в Японии в середине мая.

Также указывается, что на саммите лидеры стран G7 намерены обсудить, какие из санкций в отношении России сработали и какие ещё антироссийские ограничения можно ввести. Кроме того, страны «Большой семёрки», помимо ограничения транзита, хотят ввести санкции против отключающих транспондеры судов и внести в санкционные списки новых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая обозреватель Forbes Кеннет Рапоза заявил, что российская экономика оказалась на удивление устойчивой. Он уточнил, что из-за конфликта на Украине Европа оказалась в кризисе, а Киев — в бедственном положении.