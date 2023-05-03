В Оренбурге девушка скинула сестре из окна пакет с деньгами, но прохожий похитил их

Оренбург, , 08:28 — REGNUM Пакет с 715 тысячами рублей скинула из окна сестре жительница Оренбурга, но деньги похитил случайный прохожий. Об этом 3 мая сообщает телеграм-канал «МВД Медиа».

Деньги Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что жительница Оренбурга пришла к своей сестре за деньгами, но забыла их забрать. Хозяйка квартиры не захотела спускаться и выбросила пакет с 715 тысячами рублей из окна стоявшей внизу сестре. Пакет зацепился за ветку дерева, порвался, и купюры разлетелись.

Случайный прохожий увидел банкноты и собиравшую их женщину и предложил помощь. Однако, когда деньги были собраны, прохожий вырвал пакет из рук женщины и сбежал.

Женщины обратились в полицию и через некоторое время грабитель был задержан. У задержанного изъяли 695 тысяч рублей и вернули владелице. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье об открытом хищении чужого имущества. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 16-летняя школьница смогла отбиться от грабителя, успешно применив болевой приём.