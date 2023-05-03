Источники: в России в первом квартале 2023 года добыча газа упала на 10%

Москва, , 08:20 — REGNUM Снижение объемов добычи природного газа на 10% зафиксировали в России в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца в стране добыли 180 млрд кубометров голубого топлива.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Основное уменьшение пришлось на Газпром. Согласно сведениям источников, объем добычи «прочих недропользователей», который почти полностью отражает добычу Газпрома, составил за рассматриваемый период 117 млрд кубометров (снижение на 18%).

Вместе с тем такие крупнейшие независимые производители, как «Роснефть» и «Новатэк», нарастили показатели. Так, за первый квартал они добыли соответственно 19,7 млрд кубометров (увеличение на 70%) и 20 млрд кубометров (рост на 1%) газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Россия приостановила до 1 апреля 2024 года публикацию официальной статистической информации по добыче нефти, природного газа и конденсата в стране.