Париж, 3 мая, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Правительства Франции и Японии в ближайшее время рассчитывают подписать документ о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, в том числе для совместной разработки новых типов реакторов. Об этом в среду, 3 мая, сообщила газета Sankei Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

По данным источника, соглашение будет подписано в ходе визита в Париж министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры.

Документ предполагает координацию совместных усилий Франции и Японии по созданию новых типов атомных реакторов, позволяющих, в частности, безопасно использовать ядерное топливо и уменьшить объёмы радиоактивных и опасных отходов.

В начале 2023 года министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министр энергетики Соединённых Штатов Америки Дженнифер Грэнхолм договорились об углублении сотрудничества стран в сфере ядерной энергетики. Также Вашингтон и Япония будут более тесно сотрудничать в вопросах обеспечения СПГ и многих других вопросах энергетической безопасности.