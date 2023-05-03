Новак заявил, что корректировка топливного демпфера не приведёт к убыточности российских НПЗ

Минеральные Воды, Ставропольский край, , 08:18 — REGNUM Предпринимаемые правительством России меры по корректировке топливного демпфера, в результате которых в два раза сократятся выплаты нефтяникам по этому механизму, не станут причиной отрицательной маржи российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом 3 мая заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки.

Александр Новак © Павел Бедняков/РИА Новости

«Не будет такого», — сказал вице-премьер в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что возглавляемое им ведомство ведёт работу над новыми предложениями по совершенствованию расчёта налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников в дополнение к тем решениям по снижению дисконта к цене нефти, которые ранее были приняты.

Он уточнил, что топливный демпфер сейчас идёт в маржу нефтепереработчиков и Минфин предлагает снизить его в два раза. Глава Минфина также посоветовал ФАС контролировать нефтяников, чтобы они не пытались повышать цены на нефтепродукты.