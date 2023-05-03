В Краснодарском крае возросла площадь пожара на нефтебазе
В Краснодарском крае площадь пожара на нефтебазе возросла до 1200 кв. метров
Темрюк, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Площадь возгорания на территории нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края достигла 1200 квадратных метров. Об этом 3 мая сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своём Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
Бабенков уточнил, что на территории нефтебазы, где горит резервуар с нефтепродуктами, работают специальные службы. Площадь возгорания достигла 1200 кв. метров, пострадавших в результате пожара нет.
В тушении задействованы 85 человек личного состава МЧС и 25 единиц спецтехники.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посёлке Волна Темрюкского района, рядом с портом «Тамань» загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности.