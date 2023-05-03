Темрюк, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Площадь возгорания на территории нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края достигла 1200 квадратных метров. Об этом 3 мая сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Бабенков уточнил, что на территории нефтебазы, где горит резервуар с нефтепродуктами, работают специальные службы. Площадь возгорания достигла 1200 кв. метров, пострадавших в результате пожара нет.

В тушении задействованы 85 человек личного состава МЧС и 25 единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в посёлке Волна Темрюкского района, рядом с портом «Тамань» загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности.