Военный аналитик Онуфриенко сообщил о восьми способах помешать ВСУ пойти в контрнаступление

Москва, , 07:59 — REGNUM Вооружённые силы России могут прибегнуть к восьми способам, с помощью которых удастся сорвать контрнаступление украинских войск, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, перечисливший варианты таких действий.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом аналитик рассказал в беседе с газетой «Взгляд». По его словам, российская разведка должна обязательно выявить место и время основного удара ВСУ, чтобы нанести массированные удары по районам скопления сил противника.

Кроме того, как отметил эксперт, России необходимо задействовать авиацию, чтобы подавить все системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Еще одним направлением противодействия планам украинских войск являются отдельные удары по объектам, где находятся боевые средства ВСУ.

Четвертым способом срыва должны стать атаки по штабам Вооружённых сил Украины, которые позволят уничтожать высших офицеров и командующих противника. Помимо этого, российским военным следует бить по узлам связи и подавлять средства обмена информацией украинской армии.

Ударам также необходимо подвернуть железнодорожные узлы, мосты, транспортные развязки, подстанции энергоснабжения железной дороги. Седьмым способом предотвратить контрнаступление Онуфриенко назвал ликвидацию мест производства и ремонта техники, восьмым — удары по ближнему тылу при развертывании ВСУ для наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что у украинских войск есть все возможности для проведения наступательных операций. 2 мая посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что контрнаступление ВСУ затягивается из-за плохой погоды в зоне специальной военной операции.