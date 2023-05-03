Вашингтон, 3 мая, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Засуха и связанная с ней стремительно возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам грозят конфликтами странам Европы. Об этом 2 мая пишет Politico.

Justin Scott Засуха

Отмечается, что повышение температуры провоцирует засуху в странах Европы и затрудняет восстановление водных ресурсов. В результате европейские страны оказываются в положении, когда решение о том, кто получит доступ к воде, постепенно превращается в политическую проблему на территории всего континента.

По данным исследования, проведённого TU Graz с использованием спутниковых данных, дефицит водных ресурсов наблюдается в Европе с 2018 года и продолжает нарастать. Чтобы восполнить дефицит воды, Европе понадобится как минимум десятилетие с большим количеством осадков. Но прогноз метеорологической службы Германии чётко указывает на уменьшение количества осадков в течение ближайшего десятилетия.

Из-за нарастающего дефицита ключевого, водного ресурса уже начали возникать конфликты и политические проблемы. В частности, на юге Германии вдвое возросло число судебных споров из-за доступа к воде за последнее десятилетие. Во Франции из-за строительства водохранилищ происходят жёсткие столкновения между фермерами и экоактивистами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за пересыхания рек Европы после продолжительного периода чрезвычайно жаркой погоды летом 2022 года усиливаются опасения по поводу производства продовольствия и энергии. Кроме того, засуха спровоцировала рост цен на продукты.