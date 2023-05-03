Вашингтон, 3 мая, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Украина получила немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 взамен артиллерийских систем «Пион» советского производства, однако западное вооружение показало себя с нелучшей стороны из-за плохой проходимости в условиях весенней распутицы в зоне специальной военной операции. Об этом написала газета New York Times.

Spc. Nathanael Mercado Самоходная артиллерийская установка PzH 2000

В публикации отмечается, что похожие на когти металлические гусеницы «Пионов» ведут себя лучше PzH 2000 при движении по грязи. Авторы статьи также сообщили, что по этой причине ВСУ решили вывести из зоны боевых действий все самоходные гаубицы немецкого производства, чтобы российские войска не уничтожили их при обстрелах.

Кроме того, украинские военные жалуются на сложность обслуживания этой техники. По их словам, при стрельбе двумя боезапасами на обслуживание одной гаубицы требуется выделять целый день.

Солдатам также приходится надевать специальную обувь, чтобы не запачкать грязью технику при работах внутри боевой машины, поскольку ее электроника очень чувствительна к воздействию влаги и к загрязнениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал о том, что ВСУ испытают нехватку техники для эвакуации раненых. Он уточнил, что полученные Киевом от НАТО тягачи оказались бесполезны в условиях распутицы.