Валдай, Новгородская область, 3 мая, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Здание военкомата загорелось в городе Валдае Новгородской области. Об этом 3 мая сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По предварительной информации, возгорание произошло в деревянной пристройке к основному зданию, затем пламя распространилось на крышу военкомата. Предварительно, причиной пожара названо короткое замыкание.

Кроме того, в результате пожара был повреждён магистральный кабель оптической линии связи, по этой причине ограничен доступ к интернету и кабельному телевидению. Те6лекоммуникационная компания планирует устранить все неполадки в течение дня.

По факту возгорания здания военного комиссариата в городе Валдае следственными органами СК России по региону организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ «Халатность».

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газа с последующим пожаром в жилом многоэтажном доме в городе Энгельсе в Саратовской области. В результате ЧП пострадали два человека.