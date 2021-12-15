Новый, 434-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован групповыми ударами дронов-камикадзе «Ланцет» ВС РФ по остаткам украинских зенитных систем противовоздушной обороны большой дальности — С-300ПС и С-300В, куда входят пусковые установки ракет, командные пункты, радары и прочая техника. Как сообщает 3 мая РИА Новости со ссылкой на свои источники, в одном налёте могут быть использованы до десятка барражирующих боеприпасов. Такой беспилотник может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас.

Также российские военные для уничтожения врага используют термобарический снаряд. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале пишет, что опорный пункт, в котором находились украинские военные, после удара таким боеприпасам вспыхнул и выгорел.

На линии соприкосновения в Запорожской области тем временем усилились артиллерийские дуэли. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в результате одной из них российским военным удалось уничтожить скопление военной техники, полученной киевскими властями от Запада.

Тем временем секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил «Известиям», что Украина устроит США только в качестве территории с ресурсами, Вашингтон не намерен сохранять её как государство.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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