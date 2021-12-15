3 Мая
 
7:52

Запад планирует разбить Россию на 41 новое автономное государство - Гюнтер Фелингер. Цитата OstashkoNews.

Запад планирует разбить Россию на 41 новое автономное государство. Такие планы озвучил председатель НПО по вступлению Австрии в НАТО Гюнтер Фелингер, и даже составил карту новых государства.

Он призвал приостановить членство России в ОБСЕ и признать все ее части, которые затем станут отдельными государствами, оккупированными странами. С таким предложением он отправился в США.

7:50

Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края (Тамань). «Пожару присвоен высший ранг сложности», - сообщил губернатор края. По его словам, никто не пострадал, угрозы жителям нет.

Причины пожара пока неизвестны. Ряд телеграм-каналов сообщают об ударе беспилотника. Однако на данный момент эту информацию официально никто не подтвердил.

7:45

Зеленский устроил Украине «голодомор 21-го века», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на слова Зеленского, который заявил, что Киев является «гарантом продовольственной безопасности» в мире.

«Зато честно. Хотя, возможно, и бессознательно. Смотрите: граждан Украины при Зеленском всё меньше, почву и зерно вывозят с Украины всё активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам Зеленского достанется больше продовольствия. Голодомор 21-го века устроил Зеленский вверенной ему стране», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

7:41

Британия на данный момент не планирует передавать Украине вертолеты AH-64 Apache, сообщила заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди.

«На данный момент правительство не планирует передавать вертолеты Apache Украине", - написала Голди в ответе на соответствующий вопрос на сайте британского парламента.

7:39

Антироссийские санкции эффективнее работают против экономики Германии. О неожиданных последствиях ограничительных мер заявил в интервью «Известиям» глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«По оценкам Международного валютного фонда, уровень экономического развития России в 2023 году будет выше, чем в Германии», — отметил политик.

7:38

Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 оказались хуже приспособлены к украинской распутице, нежели артиллерийские системы "Пион" советского производства, которые они должны были заменить, утверждает газета New York Times.

7:36

Риттер предложил «разумный» вариант раздела Украины

Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предложил «разумный» вариант раздела Украины. Об этом он сообщил YouTube-каналу U. S. Tour of Duty. По словам экс-разведчика, ради урегулирования конфликта часть территории страны необходимо отдать Польше, а часть — России.

«Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать», — сказал Риттер.

7:35

Киев скрыл от союзников детали контрнаступления из-за утечки данных в США

Детали весеннего контрнаступления скрыли власти Украины от своих союзников, опасаясь утечки информации, которая может поставить под угрозу всю операцию, сообщает издание Politico.

Отмечается, что украинские власти назвали одной из причин своего нежелания делиться информацией о контрнаступлении с союзниками предполагаемую утечку в соцсети секретных документов Пентагона и разведки США. На Украине приняли решение скрыть от союзников детали готовящейся военной операции, включая сроки, а также численность и расположение войск.

7:33

Взрывы произошли в ночь на среду, 3 мая, в Черкасской области в центральной части Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТСН.

В регионе была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Других подробностей не приводится.

7:32

Переданные Киеву немецкие самоходные гаубицы стали вязнуть в грязи

Украина получила немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 взамен артиллерийских систем «Пион» советского производства, однако западное вооружение показало себя с нелучшей стороны из-за плохой проходимости в условиях весенней раступицы в зоне специальной военной операции. Об этом написала газета New York Times.

7:32

В Комитете начальников штабов ВС США оценили готовность Киева к наступлению

Украинские войска обладают всеми возможностями для проведения наступательных операций, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

7:31

Блинкен назвал сроки контрнаступления украинских войск

Украинские войска начнут контрнаступление в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News. «Мы знаем, что Украина обдумывает проведение контрнаступления в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет в связи с этим», — сказал глава ведомства.

7:28

Минобороны показало боевую работу расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация». Артиллеристы Западного военного округа активно используют тактику огневого налёта: прибывают в назначенный район, отрабатывают по указанным целям и покидают позиции. Корректировать огонь им помогают расчеты беспилотной авиации.

Военнослужащие округа уверенно выполняют задачу по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ. Бойцы слажены, сосредоточены и нацелены только на победу.

7:20

Главное о специальной военной операции на Украине за 2 мая.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено три самолета воздушных сил Украины. Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой Народной Республики и Миролюбовка Херсонской области. Кроме того, самолет Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области.

На донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20.

Минобороны РФ.