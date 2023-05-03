Курганская область. Структура областной администрации
Глава администрации (губернатор) Курганской области - Богомолов Олег Алексеевич
Родился 4 октября 1950 года в городе Петухово Курганской области. Закончил Курганский Машиностроительный Институт и Свердловскую высшую партийную школу. С 1972 года работал инженером-конструктором Курганского машиностроительного завода. С 1981-1988 гг. Находился на партийной работе: инструктор Курганского обкома партии, секретарь парткома производственного строительно-монтажного объединения "Кургантяжстрой". В марте 1988 г. избран председателем Октябрьского райисполкома г.Кургана. В марте 1990 г. избран депутатом Курганского областного Совета народных депутатов. В октябре 1991 г. назначен заместителем председателя горисполкома, председатель городского комитета по управлению муниципальным имуществом. В феврале 1992 г. избран председателем Курганского областного Совета народных депутатов. В апреле 1994 г. являлся председателем Курганской областной думы. С декабря 1995 г. - депутат, а с декабря 1996 года член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета по делам СНГ, представлял Совет Федерации в парламентской Ассамблее Совета Европы. В декабре 1996 г. избран губернатором Курганской области. Женат, воспитывает двух дочерей
Заместитель главы администрации (губернатора)- руководитель представительства области при Правительстве РФ (на правах первого заместителя) - Пантелеев Олег Евгеньевич
Руководитель Аппарата, управляющий делами - Достовалова Вера Михайловна
Директор Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Миронов Валерий Владимирович
Директор Департамента гуманитарной сферы и социальной политики - Охохонин Владимир Федорович
Директор Департамента экономики - Болтнев Николай Иванович
Директор Департамента государственного имущества, промышленной политики и потребительского рынка - Евгенов Иван Петрович
И.о. директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия - Толстоусов Василий Петрович
Начальник Главного управления образования - Куган Борис Алексеевич
Начальник Главного управления социальной защиты населения - Мазеин Александр Германович
Начальник Финансового управления - Самойлов Михаил Сергеевич
Начальник Управления здравоохранения - Катанаев Владимир Павлович
Начальник Управления по делам молодежи, физической культуре и туризму - Соболев Валентин Александрович
Начальник Управления труда - Шелепов Анатолий Иокимович
Начальник Управления цен - Колосов Леонид Иванович
Начальник Управления государственной вневедомственной экспертизы - Хорольский Владимир Иванович
Начальник Управления ветеринарии - Федоров Виталий Семенович
Председатель Комитета по архитектуре и строительству - Мазняк Евгений Сергеевич
Председатель Комитета по печати и СМИ - Есетов Виталий Алексеевич
Председатель Комитета по культуре и искусству - Есетов Виталий Алексеевич
Председатель Комитета по управлению архивами - Ломакин Виктор Михайлович
Начальник Управления по делам ГО и ЧС - Савин Владимир Николаевич
Начальник Управления капитального строительства - Шульженко Виктор Тимофеевич
Председатель Областного фонда имущества - Егоров Александр Петрович
Председатель Областной энергетической комиссии - Ермаков Юрий Александрович