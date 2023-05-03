Патрушев: Украина нужна США лишь как территория с ресурсами, но не как государство

Москва, , 06:58 — REGNUM Украина устроит США только в качестве территории с ресурсами, Вашингтон не намерен сохранять её как государство. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в опубликованном 3 мая интервью изданию «Известия».

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Патрушева, Украина нужна США лишь как объект для нещадной эксплуатации территории и природных ресурсов, желательно без традиционного населения.

«Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», — пояснил Патрушев.

Также секретарь Совбеза указал, что за 30 лет, которые Вашингтон курирует Киев, население на Украине сократилось в два раза. При этом Белый дом не скрывает намерения продолжать войну «до последнего украинца».

Патрушев сделал вывод, что в планы США не входит сохранение Украины как государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены объявить о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов.