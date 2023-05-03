Хабаровск, 3 мая, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Работа кафе «Сиеста-фуд» была приостановлена в Железнодорожном районе Хабаровска после отравления 11 человек Об этом 3 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

В результате эпидемиологического расследования, проведённого в кафе, было установлено, что причиной заболевания у 11 человек стало употребление в пищу продукции, приготовленной в кафе.

Отмечается, что расследование на предприятии-производителе выявило множество фактов нарушения санитарного законодательства. В частности, были нарушены требования к обработке продукции, технологии приготовления, а также условия хранения, режима уборки, личной гигиены. При этом кафе открылось без уведомления о начале предпринимательской деятельности.

«Деятельность фирмы приостановлена для проведения дезинфекционных, противоэпидемических, профилактических мероприятий. Принимаются меры по отзыву готовой продукции из торговой сети», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Для установления источника инфекции были отобраны материалы для лабораторных исследований.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что девятилетний ребёнок получил химические ожоги языка и пищевода, выпив сок в одном из кафе города Москвы.