Дипломаты из ЕС сообщили о подготовке документов по ускоренной милитаризации европейской экономики

Брюссель, , 06:15 — REGNUM Европейская комиссия работает над документами по ускоренной милитаризации экономики ЕС, в рамках которой планируется сделать выпуск оружия одним из приоритетных направлений развития Евросоюза вместе с зеленой энергетикой, сообщили журналистам дипломатические источники в Брюсселе.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы идеи хотят предоставлять странам возможность инвестировать в военную промышленность счёт средств, которые в настоящее время могут быть предоставлены только для проектов, связанных с зеленой энергетикой или «чистым производством». Один из источников утверждает, что промышленная милитаризация будет закреплена сразу в нескольких документах ЕС.

Предполагается, что в краткосрочной перспективе финансирование коснется выпуска артиллерийских боеприпасов, снарядов для миномётов, а также ракет классов «земля — земля» и «земля — воздух».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля газета New York Times написала об упадке военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы. В публикации отмечалось, что к такому плачевному состоянию их оборонное-промышленного сектора привело то, что после холодной войны европейские страны хронически недофинансировали свои Вооружённые силы.