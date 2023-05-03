Энгельс, Саратовская область, 3 мая, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в жилом девятиэтажном доме в Саратовской области. Об этом 3 мая сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своём Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о взрыве газа поступила в службу «112» в 04:35 (03:35 мск.). ЧП произошло в девятиэтажном доме, расположенном на улице Полтавская, №40 «А». В результате происшествия пострадали мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения.

Как уточнил Юрин, на месте работают спасатели областной службы спасения, сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме в Элисте.