Москва, 3 мая, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили большой отряд украинских военнослужащих, которые пошли в наступление на позиции российских войск, сообщил командир расчёта 152-мм самоходной артиллерийской гаубицы «Акация».

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

Рассказ бойца обнародовало Министерство обороны России. По словам командира, наступающим силам противника противостоял взвод российских военных.

«У нас работал взвод, мы выпустили по половине боекомплекта, по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас», — заявил военнослужащий.

Боец также рассказал, что его расчет состоит из четырех человек, которые бьют осколочно-фугасными снарядами по пехоте, фортификационным сооружениям, бункерам, блиндажам и батареям ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля стало известно, что российские артиллеристы помешали украинским военным провести ротацию подразделений в районе Марьинки (ДНР).