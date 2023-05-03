Балашиха, Московская область, 3 мая, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Три человека погибли, двое пострадали в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар в бытовках произошёл в подмосковной Балашихе, в микрорайоне Гагарина, дом 41. Площадь возгорания составила около 300 кв. метров. Всего сгорели 36 бытовок.

На настоящий момент пожар полностью ликвидирован. В результате пожара погибли три человека, ещё двое получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства, приведшие к пожару, ставшему причиной гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 20 бытовок загорелись возле рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы.