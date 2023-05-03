Анкара, 3 мая, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Турция достигла соглашения с российской компанией «Газпром» по поводу отсрочки части платежей на фоне резкого повышения цен на газ, сообщил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез в интервью телеканалу Haber Global.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так он ответил на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что Анкара обязалась выплатить России $20 млрд отсрочки по газу после выборов в республике. Донмез уточнил, что переговоры по отсрочке прошли еще в 2022 году сразу после увеличения стоимости голубого топлива.

Он подчеркнул, что представленная цифра не соответствует действительности. Кроме того, Донмез отметил, что отношения Турции и России «находятся на высоком уровне» во всех секторах, в том числе и в энергетике.

Министр также сообщил, что график платежей согласован с турецким министерством финансов и казначейства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент России Владимир Путин объявил о том, что поставки российского газа в третьи страны будут осуществляться при совершении сделок через газовый хаб, который начнёт работать в Турции.