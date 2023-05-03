Москва, 3 мая, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет» применяют Вооруженные силы России для уничтожения остатков украинских систем противовоздушной обороны большой дальности. Об этом 3 мая сообщает РИА Новости.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

В частности, сосредоточенные групповые удары дронов «Ланцет» применяют для уничтожения зенитных систем С-300ПС и С-300В. В одном налёте при этом могут быть задействованы до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Как пояснил информированный источник, такая тактика очень эффективна для уничтожения комплексов семейства С-300, в состав которого входят как пусковые установки ракет, так и командные пункты, радары и прочая техника.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении немецкой ЗСУ «Гепард» на Украине барражирующим боеприпасом «Ланцет».