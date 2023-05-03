Военный эксперт Рожин: российские бойцы применили термобарический снаряд для уничтожения солдат ВСУ

Москва, , 04:38 — REGNUM Термобарический снаряд использовали российские военнослужащие для уничтожения украинских солдат, написал в своем Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, киевские военные находились в опорном пункте. При попадании снаряда объект вспыхнул и сгорел. При этом Рожин не уточнил дату и место боя.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что российские военные ударили по позициям ВСУ в Артёмовске (ДНР), использовав термобарическую бомбу ОДАБ-500ПМ.